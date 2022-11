AITA AIDATA ⟩ McDonald’s kogub raha laste närvi- ja lihashaiguste raviks

«Abivajavate laste toetamine on ettevõtte jaoks alati oluline olnud. Oleme rõõmsad, et saame jätkata koostööd Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga ja teha midagi head paljude laste jaoks. Ka kõige väiksem annetus on panus ühise eesmärgi nimel. Oleme restorani külastajate jaoks teinud annetamise võimalikult lihtsaks, et lapsi ja nende vanemaid saaks kasvõi käigu pealt aidata,» ütles Baltikumi McDonald’s restoranide tegevjuht Vladimir Janevski.