PILDID ⟩ Tasa, tasa! Eesti disainerid lõid ainulaadse vaikusekapi

Iseasi disainibüroo juhi Martin Pärna sõnul arendati kontorites privaatse töö tegemiseks mõeldud helisummutavat kabiini kaks aastat. «Teist sellise kuju ja omadustega helisummutavat kabiini pole kuskil maailmas. Erinevalt teistest on Intuit Boothi nime kandev helikabiin trapetsikujuline, mis tänu eri nurga all seintele vähendab heli peegeldusi,» rääkis Pärn.

Pärna sõnul on vaikusekabiini mõlemad otsad on kaetud suurte helisummutavate klaasidega, mis koos trapetsikujulise vormiga tekitavad tegelikust suurusest märksa avarama ruumitunnetuse. «Võib küll öelda, et see on maailma avaraim väike vaikusekabiin ning erinevalt tavapärastest kuubikutest ei tunne inimene end siin ahistatuna,» lisas Pärn.

Intuit Booth. Foto: Softrend Group

Softrendi juhi Joonatan Vinkeli sõnul koosneb helikabiin kõrgtehnoloogilistest materjalidest, mis valiti ja testiti koos Soome firma Akukon akustikainseneridega. «Üle 400 kilo kaaluv vaikusekapp koosneb mitmest eriomadustega akustilisest kihist, millest ühed summutavad madal- ja teised kõrgsagedusi ning kolmandad vähendavad helipeegeldusi. Tulemusena vastab kabiini helisummutus ametlikule ISO-standardi A-klassi näitajatele,» rääkis Vinkel.

Joonatan Vinkeli sõnul on ka vaikusekapi välispind kaetud akustiliste materjalidega, mis summutavad helisid ümbritsevas kontoris. Lisaks saab vaikusekabiini välis- ja ka sisepindade värve ise valida nii, et need sobituvad kokku muu interjööriga.

Kõrgtehnoloogilises vaikusekapis on liikumisanduriga valgustus ja ventilatsioon, mis lülitub automaatselt sisse kui inimene kappi siseneb ning jääb peale lahkumist kuni õhu täieliku vahetumiseni töösse.

Joonatan Vinkeli sõnul pöörati kabiini arendades eraldi tähelepanu valgustusele. «Aktiivsel Covidi perioodil tehti palju videokõnesid ja selleks, et ekraanil hea välja näha, kasutasid inimesed laualampe või muid eraldi valgusallikaid. Vaikusekabiinis on valgustugevus muudetav, et inimene paistaks ekraanil otseses mõttes heas valguses,» lisas Vinkel.

Intuit Booth. Foto: Softrend Group

Vinkeli sõnul on kontorimööbel Softrendi jaoks järjest olulisem suund, mis moodustab kodumööbli kõrval juba üle kolmandiku ettevõtte käibest. «Vaikusekapp ongi üks osa Softrendi kevadel käivitatud Intuit by Softrend kontorimööbli tooteseeriast. Vaikusekappide turg on viimaste aastatega kasvanud maailmas kolm korda ja arenguruumi on küll,» lisas Vinkel.