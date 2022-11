KOMMENTAAR ⟩ Koduostu ei tasu kindlasti edasi lükata, praegu on selleks vaat et parim aeg

Või teistpidi sõnastades: ehkki tarbijahinnaindeksi aastane kasv on 23 protsenti (september 2021 vs september 2022), siis nn. reaalintress (kuue kuu euribor 2,1 protsenti + panga intress) on koduostja jaoks endiselt negatiivne. Täna fikseeritud hinnaga tehingut vormistades on ostja võidus vähemalt seni, kuni reaalhinna langus jääb alla inflatsiooni määra. Ehk sisuliselt ta isegi teenib laenamise eest, mitte ei lase oodates inflatsioonil pangakontol seisvat raha lihtsalt «ära süüa».

Aastal 2009 – pärast eelmist suurt majanduskriisi – langesid kinnisvara hinnad 30-50 protsenti. Praegu pole sarnase stsenaariumi kordumist küll ühegi loogika järgi ette näha. Kindlasti mõjutab seda muuhulgas olulisel määral pakkumiste vähenemine kõrgete ehitushindade tõttu. Ka pangad ei ole eriti riskialtid ega torma turbulentses olukorras arendajatele ehituslaene väljastama, mis vähendab pakkumist veelgi.

Tallinna keskmise eluruumi ruutmeeter maksab ligi poolteist Tallinna keskmist palka. Toodud võrdluskoefitsient on samas suurusjärgus näiteks Helsingiga. Seega on siinne kinnisvara ostujõud põhjanaabritega sarnasel tasemel ning jutud lakke ja sealt läbigi pikeerinud hindadest ei vasta lihtsalt tõele.

Investeering tulevikku – nii pangalaenule kui energialahendusele mõeldes

Lühiajalises perspektiivis ei tea me kunagi kindlalt, milline on kinnisvara või majanduse kui terviku tulevik. Küll aga aitab minevik trende hinnata ja vaadelda, kuidas on eluasemeturg eelmistele majanduslangustele reageerinud ning mida see ostja jaoks tähendab.