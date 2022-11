Kinnisvaraportaali andmetest selgus, millised on Helsingi kõige ihaldusväärsemad linnaosad

Kuna nimekirja esiots aastast aastasse suurt ei muutu, on huvitavam vaadata, millised linnaosad on oma populaarsuselt teinud suurima hüppe.

Vaadates suurimaid tõusjaid, tuleb heita pilk esikümnest väljapoole. Otsingute statistika põhjal selgub, et populaarsuselt on suurima tõusu teinud Pasila, Puotila ja Itäkeskuse linnaosad.

«Pasila populaarsust on kindlasti mõjutanud hea müügikinnisvara pakkumine, kuna piirkonda on kerkinud palju uusi elamuid,» ütles Etuovi.com-i andmeanalüütik Niina Matikainen Iltalehtile.

Suurim populaaruse langus on tabanud esikümnesse kuuluvat Kallios ja Kamppi linnaosa. Mõlemas on müügil peaasjalikult väikesed ühe või kahe magamistoaga korterid ja stuudiokorterid. Matikaineni sõnul on huvi nende vastu langenud, kuna kinnisvarainvestorid on turult veidi tagasi tõmbunud. Siiski kulub neis kahes linnaosas korteri müügiks ligikaudu üks kuu, mis on võrdne Helsingi keskmisega.