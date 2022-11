Eestlaste seenetooted jäid silma rahvusvahelisele disainiajakirjale

Dezeen kirjutab, et Tallinnas asuv ettevõte on välja andnud seente mütseelist valmistatud ripplampide sarja B Wise, mida näidati sel aastal nii Hollandi kui ka Berliini disaininädalal.

Iga rippvalgusti on valmistatud mütseelist ehk seente keha moodustavast seeneniitide kogumist, raamiks tavapärasem vineer ja alumiinium. 60 sentimeetri laiuste lambivarjude loomiseks segati Myceeni Tallinna töökojas puidu- ja põllumajandustööstuse orgaaniline materjali, sealhulgas saepuru ja õled, mütseeliga. Seejärel valati segu lambivarjuvormi ja jäeti kasvama kontrollitud temperatuuri ja niiskuse tingimustes.

Seened hakkavad jäätmetest toituma ning laienevad, täites nii lambivormi kuju. Kuna mütseel toimib loomuliku sideainena, ei ole vaja kasutada liimi ega lisandeid. Kui lamp on valmis kasvanud, eemaldatakse see vormist ja kuivatatakse, et vältida edasist laienemist. Karro sõnul kestab kogu protsess algusest lõpuni umbes viis nädalat.

«Materjal läheb vormi ja mõne päeva pärast on see piisavalt tugev, et ennast koos hoida,» ütles Myceeni kaasasutaja Siim Karro Dezeenile. «Seened tunnevad oma liigikaaslase ära ja moodustavad tugeva ühenduse ilma liimi või kunstliku sideaineta ning seente kasv peatub täielikult materjali kuivatamisega,» lisas Karro.