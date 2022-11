KARM REAALSUS ⟩ See argidetail sisaldab rohkem baktereid kui keskmine tualettruum

Nutitelefoni pinnal on kümme korda rohkem mikroobe ja baktereid kui tualettruumis ning teadlased utsitavad sellest johtuvalt rohkem neid puhastama.

Ühes uuringus leiti teismeliste telefonidelt üle 17000 bakteri, teises uuringus avastati, et nutitelefonide ekraanid sisaldavad rohkem baktereid kui keskmine tualettruum. Suurbritannia nakkushaiguste ekspert doktor Simone Wildes ütles 2020. aastal ABC Newsile: «Kuna me kasutame nutitelefone iga päev ning rohkem kui korra päevas, peame nende puhtuse osas eriti valvsad olema, et vähendada viiruste levikut.»