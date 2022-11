GALERII ⟩ Laulasmaal avatakse pidulikult LaSpa uus põhjamaise interjööriga rannamaja

LaSpa omaniku Anna Elami sõnul on rannamaja avamine oluline samm kogu LaSpa kompleksi täielikus uuendusprotsessis. 2021. a alguses andsid rootslastest omanikud lubaduse investeerida LaSpasse ligikaudu 10 miljonit eurot, et luua Laulasmaale Eestis ainulaadne heaoluoaas.

Ta lisas, et Rannamaja renoveerimine oli LaSpa senistest renoveerimisprojektidest kõige mahukam. Projekt valmis koostöös Toomas Korbiga (sisearhitektuuribüroo PINK), kes on tuntud näiteks Fotografiska interjööri loojana.

Rannamaja on eraldi hoone LaSpa kompleksis, kus asub 38 uhiuut hotellituba ja konverentsisaal. «See on väiksem ja personaalsem osa LaSpast, mis on meie jaoks väga oluline – Laulasmaal puhates elame ise alati just rannamajas, samuti peatuvad siin meie pere, sõbrad ja tähtsamad külalised. Rannamaja toad on inspireeritud Rootsi rannakülade stilistikast ning meenutavad meie suvekodu Bohuslänis Rootsi läänerannikul,» tõi Elam välja.