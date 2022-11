KANTAR EMOR ⟩ Uustulnuk Lidl nõrgestab turuliidrite kuvandit

Turujõud näitab ostukorvi jaotust erinevate jaekettide vahel ja sõltub oluliselt müügivõrgustiku laiusest. Eesti toidukaupade jaeturul on suurima turujõuga kodumaine Coop, mille tulemused on aastases võrdluses enim nõrgenenud. Elanike hinnangutele tuginedes on Coop aga jätkuvalt parim igapäevakaupade ostukoht, mille kuvandi peamised tugevused on hea asukoht, kiire ja mugav ostuvõimalus ning eestimaiste toodete lai valik.

Kindlal teisel kohal on Maxima ning kolmas on Selver. Kui Maxima kuvandi peamised tugevused on seotud ratsionaalsete argumentidega nagu soodne hinnatase ja eripakkumised, siis Selveri kuvandis eristub emotsionaalne nn pehmemate väärtuste pool hea teeninduse, meeldiva ostukeskkonna ning värske ja kvaliteetse kauba pakkumise näol.

Turujõult neljas on Rimi ja viiendal kohal koos Prismaga on Lidl. Kantar Emori ostukäitumise eksperdi Kersten Jõgi sõnul oli Lidli kui odavpoeketi fookus soodsale hinnale juba enne Eesti turule sisenemist teada, kuid uuring näitas, et Lidl on nõrgestanud nii hinnale rõhuvaid kui ka lisaväärtust pakkuvaid jaekette, pakkudes korraga nii tarbijale atraktiivset hinda kui ka kvaliteetset kaupa ja teenust.