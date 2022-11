PILDID ⟩ Viimsis on müüa nunnu perekodu, millel silm lausa puhkab

Maaküttega kivimaja on valminud 2015. aastal, kasutusluba väljastati aastal 2020. B-energiaklassiga kodu on müügis 699 000 euroga. Maja ostuga kaasneb 1714-ruutmeetrine kinnistu, mis piirneb kolmest küljest metsaga ja on väga privaatne. Üleaedsed on sõbralikud ja vaiksed.

Lisaks on hoovipoolne suur avar 60-ruutmeetrine puitterrass, kuhu pääseb elutoast, ning teisel korrusel on magamistubadel suur ühine rõdu, millel on igast toast oma juurdepääs. Maja siseviimistluses on kasutatud heledaid neutraalseid värvitoone. Majas on palju eritellimusel valminud mööblit, mis paistab täpselt selle kodu jaoks loodud.