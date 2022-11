SÕNA EKSPERTIDEL ⟩ Millest kujuneb uue kodu hind?

Maa väärtus

Maa omandamine on esimene samm, mida kinnisvaraarendajad teevad, et uued kodud turule tuua. See võib olla hoonestamata maa, näiteks heinamaa, või, vastupidi, hoonestatud maa, mis nõuab täiendavaid investeeringuid olemasolevate hoonete demonteerimiseks või renoveerimiseks. Maa väärtuse ja ka atraktiivsuse määrab eeskätt selle asukoht – kas see asub kesklinnas või hea ligipääsu ja laialdaste teenustega elurajoonis. Samuti on oluline, kas läheduses on park, mets, haridusasutused, meditsiiniasutused ning kvaliteetse transpordiühenduse olemasolu nii ühistranspordile kui ka muudele liikumisviisidele. Teisalt võivad läheduses asuvad suured maanteed, elektriliinid, samuti muud tegurid, mis kipuvad elanikele olulisi ebamugavusi tekitama, nagu suurenenud müratase, kodu hinda vähendada.

Maa väärtus ja asukoht

Uute projektide turuhinda mõjutavad kindlasti ostetava kinnistu pindala ning konkreetse ala hoonestustingimused. Mida tihedamalt saab kinnistu hoonestada ehk mida rohkem ja kõrgemaid hooneid saab ehitada, seda rohkem saab ostjatele uusi kodusid pakkuda. Seeläbi on võimalik arendajal teatud kulutusi vähendada – näiteks ehitusprojekti väljatöötamise etapis ja ehitustööde juhtimise etapis. Kinnistu suurus mõjutab oluliselt ka seda, kui palju on vastavas omavalitsuses võimalik kinnistule rajada parkimiskohti, mängu-, puhke- ning rohealasid. Erinevates omavalitsustes on kohustuslike parkimiskohtade normid üsna kõrged ning need määravad paljuski kinnistu hoonestuslahendused ja ka rajatavate kodude arvu. Samuti tekivad lisakulud siis, kui kinnistul on vajadus olemasolevad hooned demonteerida, ostetavale kinnistule on keeruline ligipääs või on kinnistu hoopis liiga väike, et sinna paigutada ehitusprotsessiks vajalikke ehitusseadmeid ja -materjale, mille tulemusena on vaja täiendavat maad rentida. Samuti on oluliseks aspektiks, mis võib kaasa tuua lisakulusid, tehnovõrkude väljaehitamine: on oluline vahe, kas need tuleb ehitada täiesti nullist või on võimalus liituda olemasolevatega.