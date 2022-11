OHTLIK HOBI ⟩ Mees kasvatas seemnest taime, mida tuleb puuris hoida

Oxfordis elav rohenäpp on nüüd uhke valu-nõgespuu omanik. Tegemist on äärmiselt mürgise põõsastaimega. Ainuüksi taime lehe puutumine võib halvimal juhul lõppeda surmaga. Tekitab see põrgulikku valu, mis sarnanevat söövitava happega. Taimega kokkupuutunud nahk võib olla valulik mitu kuud.