EKSPERT ⟩ Need 2 nüanssi tagavad kodulaenu sõlmimisel arvestatava rahasäästu

Millistele teguritele võiks parimate tingimustega lepingu valimisel tähelepanu pöörata, selgitab Luminori klienditeenuste juht Kaspar Kork.

Lepingutasud

Kuigi esmapilgul võivad pankade kodulaenu pakkumised erineda vaid pakutava intressi poolest, on Korki sõnul veel aspekte, millele tähelepanu pöörata. «Kui teemaks on laen või selle refinantseerimine, siis ühe asjana tasub kindlasti võrrelda lepingutasusid. Ainuüksi see tagab juba arvestatava rahasäästu summalt, mis tuleb lepingu sõlmimisel kohe välja käia,» ütles Kork.

Laenulepingu tingimustesse tuleb hoolikalt süveneda kõikidel laenusaajatel ning teha selgeks ka laenulepingu lõpetamise või ennetähtaegse tagastamisega seotud detailid. «Kuna just noored pered soovivad tihtipeale paari aasta möödudes soetada olemasoleva kinnisvara asemele uue, tuleb neil sellistele detailidele suuremat tähelepanu pöörata. Erinevused võivad seisneda ka lepingu muutmise tasudes,» lisas ta.

Hindamisakt: kas enne või pärast?

Samuti seisneb üks aspekt ka näiteks hindamisakti ajastamises – see detail puudutab otseselt just uusarendusse kodu ostvaid kliente. «Kui osad pangad soovivad laenu finantseerimisotsuse tarbeks eelduslikku hindamisakti, kus selgitatakse välja eeldatav kinnisvaraväärtus, siis teised soovivad hindamisakti alles siis, kui objekt on juba valmis ning selle väärtus võib olla erinev algsest hinnast,» selgitas Kork.