VEEL JÕUAB ⟩ Õigeaegselt hooldatud katus aitab vältida kulukaid remonditöid

Õnnetusi katustega tuleb õnneks ette harva, kuid kui neid siiski esineb, on kahjud suured. Selleks, et õnnetusi juhtuks vähem, tasub silmas pidada mõningaid näpunäiteid, mis võimaldavad maja katuse kvaliteedis ja turvalisuses veenduda.

Regulaarne katuse ülevaatus on oluline tava, mida iga majaomanik peaks järgima. Seda tuleb teha vähemalt kaks korda aastas – enne talvehooaega, et olla kindel, et katus kannab lund ja ei lase niiskust läbi, ning kevadel, veendumaks, et seda pole kahjustanud jää, lumi või rahe. Õigeaegselt avastatud katusekatte kahjustused kaitsevad koduomanikku leketest tingitud kulukate remonttööde eest.

Ohutus ennekõike!

Katuse ülevaatus on ohtlik protsess, kuna töö toimub maapinnast meetrite kõrgusel. Katusetöid on kõige pädevamad teostama professionaalid, kuid kui otsustate seda teha ise, tuleks vigastuste vältimiseks järgida täiendavaid ettevaatusabinõusid. «Katuse ohutu ülevaatuse esimene tingimus on sobiva redeli olemasolu – see peab olema õige pikkusega. Kui redel on liiga lühike, on kerge kaotada tasakaalu. Samas kui redel on liiga pikk, võib redeli alus ronides libiseda,» tõdes Gjensidige esindaja Denis Nikolajev.