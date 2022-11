Just need on tüüpvead, mida puude multšimisel tehakse

Hobiaedniku Martha Smithi sõnul läheb puude multšimine inimestel tihti nihu. Esimese veana toob ta välja tõsiasja, et tihti kaetakse multšiga ka puu tüvi. Smith õpetab, et see ei tohiks puud ennast mingil juhul puudutada. «Sedasi võib koor mädanema hakata ning mädanenud koor ei kaitse enam puud putukate ja haiguste eest,» seletab ta väljaandes Gardening Etc.