Kas sinul on? Sisekujundaja selgitab, milliseid materjale kodus eelistada

Männipuidu mitu kuju

Männipuit pakub silmailu mitmel kujul, näiteks töötlemata, värvituna, lakituna või peitsituna. Männipuidu kõik osad, sealhulgas saepuru, leiavad kasutust, mis on ka üks põhjusi, miks männipuit meile nii väga meeldib. Suured täispuidutükid, vineer, spoon, puitlaastplaadid ja muud tooted – tegemist on tänuväärselt mitmeotstarbelise materjaliga.

Mida rohkem materjale, seda põnevam

Juba oma olemuse tõttu annavad looduslikud materjalid, näiteks puit ja teatud tekstiilid, toale soojema ilme. Isepärasema ning huvitavama lahenduse saad siis, kui valid mööbliesemed, milles on kombineeritud eri materjale – näiteks selle tugitooli, milles on kokku sobitatud jaheda moega teras ja soojema ilmega rotang. Kontrast näeb hea välja ja mõjub põnevalt.

Investeering pika elueaga kodutekstiilidesse

Nii puhtal linal kui puuvillal on mitu eelist, näiteks hea hingavus ja soojuslikud omadused – need on suurepärased materjalid, millest valmistada aastaringseks kasutuseks mõeldud voodipesu. Samuti on lina ja puuvill väga vastupidavad ning muutuvad iga pesuga aina pehmemaks, muutes selle väärt investeeringuks.

Vastupidavad materjalid, mis kestavad kaua

Igal materjalil on omad eelised, nii et mõtle esemete otstarbele. Kui ese, olgu köögitool või lõikelaud, leiab palju kasutust, vali materjalid, mis on praktilised ja vastupidavad, näiteks kõvem puit (akaatsia, mänd).

Vähem jäätmeid, rohkem rõõmu