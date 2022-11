Kogu elekter on restoranikorrusel välja lülitatud. Täielik blackout. Söögisaalis ja köögis annavad valgust vaid küünlad. Külalised tõusevad maja kuuendale korrusele õhtustama treppidest, lift ei tööta. Terrassil põlevad grillid ja askeldavad kokad. Ühel tuleasemel podisevast pajast tõstetakse tassidesse tervitusjoogiks taimeteed. See juhatab sisse õhtusöögi esimese käigu, nisukliides hapendatud köögiviljad.

Nii algab «Blackout» – õhtusöök Fotografiskas. See on restoranil juba kolmas elektrivaba õhtusöök. Järgmine tuleb tuleva aasta märtsis. Idee ise sündis juba 2014. aastal Kopenhaageni restoranis Amass, kus keset õhtusööki kadus elekter, kuid kokad otsustasid, et kulpi käest ei viska. Õhtust söödi küünlavalgel ja toidud küpsetati elaval tulel.