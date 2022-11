Haigestudes ükskõik millisesse nakkavasse haigusesse, tuleb end ravida ning teistest eemale hoida. Muidugi võib see pühadeplaanid sassi lüüa, kuid parem karta kui kahetseda. Ka leebe nohu taga võib end mõni kole pisik peita.

«Inimesed võivad end piisavalt hästi tunda, et otsustavad pidustustel osaleda ning mõtlevad, et isoleerimisreeglid neile ei kehti,» ütleb CNCB-le dr Dean Blumber. «Kuid peab mõistma, et juhul kui te ei järgi sellises olukorras riigipoolseid juhiseid, võite oma pere ja sõbrad ohtu seada.»