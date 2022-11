NÄDALA KODU ⟩ Tähenduslik ja otstarbekas õdusus

Vahepeal veerandsada aastat Harjumaal Jõgisool elanud paaril sai isu täis iga päev 50 kilomeetrit Tallinna tööle ja tagasi sõitmisest. Pealegi oli siis ja on praegugi nii stsenarist, (teatri)lavastaja ja (tele)režissöör Gerda Kordemetsa kui ka tema abikaasa päevakava ettearvamatu, sest vahel võivad intervjuud ja filmivõtted alata enne kukke ja koitu, teinekord alles hilisõhtul.

«Me hakkasime uut elamist otsima ja leidsime Kadriorus imelise korteri, aga jäime sellest ilma, sest ei saanud enda oma müüdud. Aga sel Kadrioru korteril oli imeline erker,» mainib Gerda Kordemets. «Ja siis sõidan autoga mööda Toompuiesteed ja näen valgusfoori taga seistes meie praeguse kodu erkeriaknal müügikuulutust. Mõtlesin, et vaatamata suurele liiklusele oleks ka siin päris tore elada. Ja täpselt aasta pärast me kolisime mitte ainult sellesse majja, vaid lausa korterisse, mille aknal oli see reklaam!»