ANNAME ELULE VÄRVI ⟩ Tikkurila aasta värv sulatab ka kõige kalgima südame

Lõputute stiili-, trendi- ja värvivalikute maailmas tahame rõhutada tõelisi tundeid. Koosolemine ning üksteisest hoolimine suurendab rõõmu- ja õnnetunnet.

Õrn ja pehme V413 Rosy Moment sümboliseerib soojust ja empaatiat. Nii nagu nimigi ütleb, on see roosiline hetk; samaaegselt nii habras kui jõuduandev.

Aasta värvi 2023 kontseptsiooniga Color Now soovib Tikkurila kõiki inimesi julgustada, et me oskaksime leida värvimisalast inspiratsiooni lähedastega koosolemise hetkedest ja emotsioonidest ning ümbritseksime ennast just nende värvitoonidega, mis positiivselt ja toetavalt mõjuvad.

«Viimase paari aasta jooksul on maailmas juhtuvad sündmused meid üksteisest lahku viinud. Oleme veetnud aega oma väikestes gruppides. Nüüd on aeg taas kokku tulla, taastada kogukonnatunne ning lasta inimkonnal ja empaatial õitseda. Me ei saa üksi ellu jääda ja saame areneda ainult koos olles. Me jagame sidet, mis annab meile tähenduse,» ütleb Irina Hanhisalo, Tikkurila värvitoodete kategooria juht.

Rosy Moment ehk roosiline hetk sümboliseerib kellegagi ühiste mälestuste loomist ja kodutunnet.