Põhjus, miks teiste matsutamine sulle nii väga närvidele käib

Misofoonia on neurofüsioloofiline seisund, mille puhul esineb inimestel äärmiselt negatiivne reaktsioon teatud helide vastu, vahendab UNILAD. Helid, mis inimest ärritavad, on erinevad, ent kõige sagedamini seostuvad need söömise ja matsutamisega. Leidub ka neid, kellele on täiesti vastumeelne inimeste hingamine, luristamine ja aevastamine.