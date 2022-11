Kuningas Charlesi Highgrove'i pereresidents on üks turvalisimaid maailmas. Uuele kuningale sobib see kui rusikas silmaauku, kuna sellest leiab terasest paanikaruumi, kuhu vajaduse korral varjuda, kirjutab The Sun.

Kuninga paanikaruumist leiab hulga meditsiinitarbeid, muu hulgas on selles verekotid nii Charlesi kui teema kaasa Camilla veregruppidega. Lisaks leiab paanikatoast kauakestvaid toiduaineid ja jooke, relvaruumi, raadiosaatjad, õhupuhastid ja keemilised tualettruumid. Kuningale eraldatud raadiosaatjad on sedavõrd nutikad ja täpsed, et suudavad signaali vastu võtta ka läbi terasseinte. Salajane paanikatuba on sedavõrd hästi varustatud, et Charles ja Camilla võivad suure ohu korral selles kas või nädalaid sees elada.