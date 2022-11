HEA VÕIMALUS ⟩ Eesti kinnisvaraarendaja tasub kaks aastat klientide kommunaalarveid

Tänasel hetkel mõlguvad mõtetes pea igapäevaselt hirmutavad kommunaalarved, mis on inflatsiooniga teinud hüppelise tõusu. Selle asemel, et hirmu tunda ja peitu pugeda on üheks lahenduseks vana kodu vahetamine energiatõhusama kodu vastu, et kulusid kokku hoida. Pineredi eesmärk on pakkuda energiatõhusaid A-klassi kodusid, et aidata kaasa keskkonnasõbralikumale tulevikule.