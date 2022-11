Sajandi rööv: USA lihatööstusest on haihtunud miljonite eest kaupa

«Kurjategijad on targad, nad teavad, kuidas veoautot juhtida, kust haagiseid saada ning kuidas nende GPS-seadmed välja lülitada. Selle taga peab olema keegi, kes on lihatööstusega kursis,» ütles põllumajandusväljaandele The Fence Post Grand Islandi politseiülem Jim Duering, kes lisas, et ilmselt ei ole tegemist kohalikega.