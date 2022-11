Vooluga või vooluta: Kiievi turul käib raskustest hoolimata vilgas elu

Podili linnaosas asuva Zhitnii Rynoki nimelise turu ajalugu ulatub 15. sajandisse. Tänane hoone on ehitatud 1980. aastal. Turgu pildistamas käinud fotograafi Oleg Petrasyuki sõnul ootab see renoveerimist – plaanis on tööd läbi viia uuel aastal, kuid olukord võib ka pealinnas kiiresti muutuda.