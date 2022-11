Mikrokiudlapp on kootud väga väikestest kiududest, mis muudab ekraanile avaldatava surve ühtlasemaks ja vähendab kriimustuste või kahjustuste tekkimise võimalust. Soovitatav on kasutada mikrokiudlappi, olenemata sellest, kas tegemist on LCD-, OLED- või plasmaekraaniga. Suur viga on ekraani puhastamiseks kasutada paberrätikud, salvrätikud ja teisi taolisi, kuna need sisaldavad ekraane kahjustavaid kiude.