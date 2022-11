ANNA END ÜLES ⟩ Kanal 2 selle sügise üllataja «Kodud rahaks» ootab uusi kodusid

«Ma olen uue hooaja eel vist veel rohkemgi ärevil kui eelmisel korral, sest seekord ma enamvähem juba tean mis mind ees on ootamas,» on Miido elevil. «Ootan lisaks vaatajate üllatamisele ka eelkõige iseenda üllatamist, sest varasema nelja kodu asemel on väljakutseks seekord lausa kümme kodu koos uute ägedate inimeatega värskeks pärliks voolida,» lisab Miido.