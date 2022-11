Sõõrumaa kunagisele maalapile rajatud Riia kogukonnaaias tegutseb üle 160 aedniku

Maatükk, mis sobis ideaalselt kogukonnaaiaks, kuulus aga Rotermanni Kvartali omanikele. See on spordihalli juures ja asub kesklinnas suurte kortermajade läheduses.

Lätlanna visioon oli väga selge, ta oli New Yorgis ja mujal maailmas näinud väga hästi toimivaid kogukonnaaedu ja kohtumine läks väga hästi.

«Täna on see maatükk juba omanikku vahetanud, aga olen siiani Rotermanni tiimile väga tänulik. Leppisime kohe alguses kokku, et tegemist on ajutise projektiga ja saime loa seda maatükki kolm aastat kasutada. Õnneks said nad nii pikka koostööd endale lubada ja nägid seda hea võimalusena, kuidas kogukonnale tagasi anda,» avaldas Lagzdina, kes esialgu mõtles kogukonnaaeda luues just eakatele.

«Kui koroonaaeg algas, siis väga palju räägiti sellest, kuidas eakad on mõneti justkui isolatsiooni jäänud. Hakkasin mõtlema, kuidas neid sotsiaalselt integreerida ja mõistsin, et aia pidamine, looduse keskel olemine ja oma eakaaslastega suhtlemine oleks selleks hea võimalus. Täna on meil 160 aednikku, on nii noori kui ka vanu ja ma näen väga selgelt, kuidas osad eakad on tänu sellele lausa õide puhkenud. Aiapidamine on aidanud ehitada sildu noorte ja vanade vahel,» avaldas New Yorgis kunstiajalugu õppinud noor naine.

Prestiižne auhind