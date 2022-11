OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Mul oli telk, me elasime kõik seal sees, ma ei tea, kes me kõik olime!»

Madis, kes hiljaaegu koroona üle elas, leiab näiteks, et magamine on kodus passimise järel kole tüütuks muutunud. Tal jäävad unedest mingid pildid meelde, aga needki toovad endaga rohkem küsimusi kui vastuseid.

«Mul oli telk, me elasime seal kõik sees, ma ei tea, kes me kõik olime,» meenutab ta oma viimatist uneviirastust. Tal tuleb telgis maailma parim uni. Palmi ja Kostap jäävad eriarvamusele.

Madisele meenub ülikooli ajast, et pidi praktikumi raames kuu aega telgis ööbima. Talle meenub episood korrast, mil ainus, mis hommikul ärgates telki kinni hoidis, oli telgis magav Madis isiklikult. Kostap magab kõige paremini oma kodus. Enne kukke ja koitu on tema õnneks juba tööpostil.

Oma toa lapsed ei maga, kuna meil on mustmiljon mõtet peas. Selleks, et mitte liiga suurt unevõlga kasvatada, tekitab kavalpeast Madis olukorra, kus tal ei jää mõteteks ruumi. Nii valib ta Youtube'st kõige igavama dokumentaali, mille saatel unne suikuda. Ameerika dokumentaalid ei sobi, peab olema midagi BBC varasalvest. Palmi uneseriaaliks on kodukootud «Kelgukoerad». Mait Malmsteni hääl on tema jaoks heas mõttes rahustav. Aitäh, Mait! Ja aitäh James Cameron «Avatari» filmi eest, mis Kostapi omal ajal viie minutiga unne suigutas!