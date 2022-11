TERVISEAMET ⟩ Mida teha, kui koju on tunginud närilised

Ennetavad meetmed

Tõrje lõksudega

Kui ennetavad meetmed ei toimi, on soovitav enne keemiliste vahendite kasutamist püüda närilisi lõksudega, mis on kõige ohutum valik inimesele ja keskkonnale. Lõksud tuleb asetada selliselt, et need ei ohustaks lapsi ega lemmikloomi. Mõned lõksud on koheselt surmavad, teised jätavad lõksu sattunud looma ellu. Eristatakse mehaanilisi, elektrilisi ja digitaalseid lõkse.