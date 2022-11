3 kodu soojustamise sammu, mida jõuab veel enne suurt külma ära teha

«Muidugi on seinte ja katuse lisasoojustamine üsna tõsine ja kulukas tegevus, mida oleks kõige parem kombineerida ühiselt muude remonditöödega. Siiski saab katust paljudes kohtades soojustada üsna lihtsalt õhukeste tänapäevaste soojustuspaneelidega. Nende soojapidavusomadused on umbes 2 korda paremad kui tavalistel isolatsioonimaterjalidel, seega annab see kindlasti olulise efekti,» lausus Väester.

Maja seestpoolt soojustamine on samuti võimalik ning selleks sobivad õhukesed ülimalt efektiivsed paneelid.

Ära unusta keldrit

Eramute ja kortermajade esimese korruse elanikud, kelle all on kütmata kelder, on tihti jätnud tähelepanuta fakti, et keldri lae soojustamine aitaks neil oluliselt paremini toas sooja hoida.

«Kui maja on vanema konstruktsiooniga, siis suure tõenäosusega on kütmata keldri ja sinu kodu vahele jääv põrand praktiliselt soojustamata. Soojuskadu läbi sellise põranda võib olla päris suur, sest läbi selle kütad ka keldrit. Piisab õhukesest kihist kaasaegsest soojustusmaterjalist keldri laes ja need soojakaod kohe vähenevad. Sellise soojustamise plussiks on ka see, et keldris on lihtsam töid teostada ja ei pea nii palju tähelepanu pöörama viimistlusele,» selgitas Väester.