Tallinna Restoranide Nädalat külastas Võru linna jagu inimesi!

Juba 18. korda toimunud Tallinna Restoranide Nädalal osales 64 restorani, mida külastas nädala jooksul üle 12 tuhande inimese. «Meeleolu terve nädala jooksul oli väga positiivne,» sõnas Tallinna Restoranide Nädala korraldaja Paavo Pettai. «Oli näha, et restoranid ja kokkade tiimid olid väga entusiastlikud ning palju rõõmu valmistas ka suur külastajate arv.»

Väga populaarseks kujunesid tänavu rohemärgisega restoranid, kus võtsid koha laua taga sisse ligi 2000 inimest. «See on suurepärane algatus ja kahtlemata kasvav trend,» rääkis Pettai. «Tahtsime tänavu näha, kas inimesed tulevad sellega kaasa, kuid on näha, et inimesed võtsid selle suurepäraselt vastu. Loodame, et aina rohkem restorane liitub selle liikumisega.»

Restoraninädala avaürituse galeriid näeb SIIT.

Pettai hinnangul on Eesti toidukultuur aastatega arenenud päris mitu sammu ning usub, et oma panuse on sellesse andnud ka Tallinna Restoranide Nädal. «Restoranid saavad areneda kui inimesed seal käivad. Meie põhieesmärk on populariseerida väljas söömist ja arendada Eesti toidukultuuri. Kui vaatame numbreid, siis aastate jooksul on kasvanud nii osalevate restoranide kui ka külastajate arv,» märkis ta.

Tallinna ettevõtluse abilinnapea Joosep Vimma sõnul on pealinnas palju restorane, mis pakuvad tippklassi elamust. «Seda tõestab nii külaliste kui ka restoranide suur huvi Tallinna Restoranide Nädala vastu, aga ka turistide tagasiside ning rahvusvahelised tunnustused. Eriti suur rõõm on, et nii paljud restoranid otsustasid oma menüü senisest keskkonnasäästlikumalt ja jätkusuutlikumalt koostada. Eesti toidukultuuri populariseerimine saab ja peabki käima käsikäes rohelisemate valikutega.»

Tallinna Restoranide Nädala korraldajad ja osalevad restoranid tänavad külalisi, kes muutsid novembri esimese nädala maitseterohkeks ja meeleolukaks. Uus üritus toimub 2023. aasta märtsis, kui leiab aset kevadine Tallinna Restoranide Nädal.