GALERII ⟩ Staadionidisain kõrbes: vaata linnulennult Kataris toimuva jalgpalli MM-i spordirajatisi

20. novembril algav jalgpalli MM Kataris on saanud juba enne ürituse algust palju kriitikat. Tähelepanu on pööratud spordirajatisi ehitavate tööliste kehvadele tingimustele, inimõiguste rikkumistele ja paljule muule, ka skandaalne endine FIFA president Sepp Blatter tunnistas intervjuus, et jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine Katarile oli viga.



Siiski on riik suursündmuse korraldamiseks valmis ning kaheksa staadionit on selle tarbeks olemas. Vaata galeriist, millised staadionid linnulennult välja näevad!