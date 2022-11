PORTAAL ⟩ Parandus korterihindades ei tähenda veel poole hinnaga müüki

Korteripakkumiste arv on alates aasta alguse miinimumist astunud julgete sammudega kasvu suunas. Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 2022. a oktoobris ostuhuvilisi otsimas 5152 korteri müügikuulutust. See on aastatagusest 41 protsenti rohkem.

«Kortereid tuleb pakkumisse juurde kiiremas tempos kui neid ära ostetakse. Ostjate jaoks valikuvõimalus laieneb. Enam ei pea ostuotsusega tormama kartuses, et konkurent hea pakkumise nina eest ära napsab. Pakkumiste paljusus annab kinnisvaraostjatele võimaluse ostuotsuse üle rahulikult mõelda ja kaaluda. Korterimüüjate jaoks tähendab see paratamatusena pikenevaid müügiperioode,» analüüsis Tarvo Teslon olukorda.

«Enamik kinnisvaramüüjatest näeb kiirema tehingu sõlmimiseks ühe võimalusena peibutada ostjaid soodsama hinnaga. Siin-seal on hinnaalandusi juba näha. Sageli siiski on tegemist keskmisest kõrgemal olnud müügihinna mõistlikule turu tasemele toomisega. Eks ole seegi omamoodi hinnalangus. Kinnisvaraportaali KV.EE Tallinna korterite keskmine pakkumishind oli oktoobris 2022. aastal 3419 eurot ruutmeetri kohta ehk ehk augustikuisest tipust 2,4 protsenti allpool,» rääkis Tarvo Teslon hindadest.

Paariprotsendilist hinnaliikumist ei peaks veel hinnalanguseks lugema. Küll annab üldine sentiment kinnitust, et korterite hinnalangus lähemate kvartalite jooksul on tõenäolisem kui viimase kümne aasta jooksul.

«Elamispindade turul on ees ootamas huvitavad ajad. Tehingute arv on küll alla tulnud, kuid turg siiski toimib ehk tehinguid tehakse. Hindade osas mõningane pigem tagasihoidlik korrektsioon on muutunud järjest tõenäolisemaks. Eesti majanduses ja kinnisvaraturul on olulisi probleeme, kui kaosesse sattumiseks põhjuseid ei ole. Nii ei ole alust arvata, et näeme korterite lõpumüüki, kus neid poole hinnaga pakutakse,» tegi Tarvo Teslon kokkuvõtte lähikvartalite elamispindade turu arengutest.