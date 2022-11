Ka korteri keskküte on tuleohtlik! 3 ohutusviga, mida kütteperioodil vältida

Ära unusta maavanaema

Jaan Aia lisas, et kõik samad nõuded kehtivad ka linnaeramutele, millel võivad olla ahjud või oma keskküttekatlad, ning ettevõtete küttesüsteemide kohta. «Nii eraisikute, korteriühistute kui ettevõtete puhul on üsna kindel, et kindlustuslepingus on punkt, et ohutusnõuete rikkumise korral on tulekahjuhüvitis oluliselt väiksem. Seega küttesüsteemi puhastamata jätmine võib kolmekordselt kätte maksta. Parem on lasta lõõrid enne talve puhtaks teha,» soovitas ta.