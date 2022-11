Hilissügisesed soovitused: õu korda ja aiatehnika korrektselt talveunne!

Robotniiduki puhul kehtib sama soovitus - nii masinat, kui ka laadimisjaama tuleks hoiustada plusskraadide juures. «Juhendis on küll väidetud, et laadimisjaam võib ka õue jääda, kuid kogemus näitab, et parem on kulutada 10 minutit laadimisjaama lahti ühendamiseks ja ladustamiseks, kui kevadel avastada, et hangest välja sulanud laadimisjaam ei võta voolu sisse või masin ei leia kodu üles, sest jaama trükiplaat on oksüdeerunud,» nentis Veskioja.