UURING ⟩ Ühest kriimustusest piisab, et mittenakkuv pann ohtlikuks muutuks

Mittenakkuvad pannid on kaetud tefloniga. Ajapikku kulub teflonkiht maha ja pann muutub kasutuskõlbmatuks. Panni eluea lõpust annavad aimu pannile tekkinud tumedad laigud ja kriimud. Tegu on teflonkihi kahjustusega, mille korral võib toit peagi teflonkihile nakkuda.

Kui panni mittenakkuv pind peaks ketendama hakkama, võivad selle silmale nähtamatud osakesed toitu sattuda. Pisike tükk õnneks veel ei tapa, ent võib pikas plaanis tervisele kahjulik olla. Hiljaaegu ustraalias avaldatud uuringus leiti, et ühest pisikesest praost pannil piisab, et vabastada plahvatusliku hulga pisikesi toksiine. Teadlased leidsid, et üks viie sentimeetrise läbimõõduga kriimustus pannil, olgu see lusika või spaatliga, vabastab kuni 2,3 miljonit mikroplasti osakest.