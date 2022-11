Kodukaunistamise jõulutrendid: nostalgilisus koos traditsiooniliste jõuluvärvidega

«Selleks, et kodu nutikalt kaunistada, vaata alati esmalt, mis on kodus juba olemas. Hea nipp on uuendada oma olemasolevat jõulukollektsiooni igal aastal mõne uue elemendiga, mis loob värske ilme. Valge laudlina ja valged klassikalised taldrikud on näiteks paljudel meist kodus olemas. Lisades juurde punased või looduslikest materjalidest lauamatid, olenevalt sellest, millist välimust soovid luua ja täiendad seda veel paari sobiva aktsendiga, saadki luua piduliku jõululaua. IKEA jõulukollektsiooni eesmärk on pakkuda taskukohaseid hindu paljudele inimestele, hoolimata rahakoti suurusest või tähistamisele seatud eelarvest,» jagas Mikvere. Ta lisas, et erinevate toodete kombineerimine ei aita mitte ainult kulusid kokku hoida, vaid on ka keskkonnasõbralikum.