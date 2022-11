VIDEO ⟩ Uskumatu! Mees sõi poole minuti jooksul kümme maailma kõige kangemat tšillipipart

Mehel õnnestus püstitada uus Guinnessi maailmarekord. Milles rekord seisneb? Nimelt pistis Gregory nahka kümme Carolina reaperi tšillipiprakauna ning seda kõigest 33,15 sekundiga. Kõnealust tšillit peetakse maailma kõige vürtsikamaks. Scoville'i skaalal, millega mõõdetakse vürtsikust, on sellele sordile antud 1 641 183 punkti, võrdluseks võib välja tuua, et jalapeño tšillipipra skoor samal skaalal on kuni 8,5 tuhat punti.

«Hea asi selle pipra juures on see, et suu läheb kuumaks umbes 30 sekundi möödudes,» ütles Gregory Guinnessi rekordite esindajale. «See juhtub alles siis, kui on võistlusejärgne faas. Ma tõusen püsti ja hakkan piima, vett ja kõike muud jooma.»