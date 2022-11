Teadlaste ja Haage koostöös valmivad ainulaadsed joogid

«Kokku peavad töötama maitsed, värv ja funktsionaalsus. Iga arendatud jook sisaldab üht või mitut tervist toetavat komponenti, mille positiivne mõju tervisele on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt kinnitatud,» kirjeldas BioCC teadur ja tootearendusjuht Liis Lutter. «Arendus on teaduspõhine, turg väga rangelt reguleeritud, lisaks tarbijate kõrge ootus funktsionaalsusele. Turuanalüüs näitas, et konkureerivates toodetes on kasutatud palju kofeiini, funktsionaalsust pole palju ja selle üle puudub ka piisav kontroll. Võtsime vastu väljakutse teha asju hoopis teisiti.»

Ka siin eelneb toodete lansseerimisele terve rida funktsionaalsus-, kestvus- ja maitsekatseid. Tootearendus lähtub kolmest kontseptsioonist: Haage funktsionaalsed joogid peavad aitama stressi maandada ja kurnatust ära hoida; toetada aktiivset eluviisi, südametööd ja lihaseid-liigeseid turgutada; immuunsust hoida, vereloomet aidata ja terviseriske vältida. Jookides kasutatakse erinevaid mineraalaineid, vitamiine, aminohappeid ja muid bioaktiivseid ühendeid, mis pakuvad või toetavad toodete funktsionaalsust. «Meie eesmärk on, et 500 ml toode annaks vähemalt 15 protsenti päevasest vajalikust vitamiini ja mineraaltoitaine kogusest, mis on piisav tootele funktsionaalsete omaduste omistamiseks,» ütles Lutter. Samuti on Haage funktsionaalsetes jookides kasutatavad kõik lõhna- ja maitseained ning värvid looduslikud samal ajal, kui turul on paraku levinud sünteetilised.