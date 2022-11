KIRSID TORDIL ⟩ Kinnisvara Tallinnas, Viljandis ja Pärnus: millal turg viimaks jahtub?

Heas korras elamud on Viljandis nõutud kaup

Täna on Viljandi linnas asuvate heas korras majade järele väga suur nõudlus ning ostjatel on kõigil kiire tehingusse minekuga, sest hirm on ilma jääda nagu siin viimase aasta jooksul sageli juhtus. Lisaks on kolmandaks märksõnaks ostjate üsna suur omavahendite olemasolu.

«Poole aasta pärast aga näen, et elamute pakkumisi on rohkem ning ostjatel valik suurem. Ostjad ei kiirusta enam kohe tehingusse minema ning müüjad on vastutulelikumad nii hinna osas kui muudes küsimustes,» ütleb kutseline vara hindaja ja Lahe Kinnisvara Viljandi osakonna juht Karin Lapp.

2023. aasta I kvartal

2023. aasta alguses on Viljandi kinnisvaraturul pakkuda üsna vähe uusi kortereid, sest enamik on tänaseks juba võlaõiguslike lepingutega kaetud ja uued projektid on alles algusfaasis. Kuigi valikut ei ole, siis aasta alguses ostja ka ei kiirusta ostma ainsaid saadaolevaid, vaid loodavad 2023. aasta lõpus valmivate projektide peale. Ostjad loodavad hindade langust, kuid arendajad ja ehitajad ei ole selles osas vastutulelikud ja pigem ollakse oma hinnasoovis jäik.

Järelturu korterid