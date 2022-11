NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas teha Hõbelusika maitsega kala?

Merekala on äsja Hõbelusika gastronoomiakonkursil casual-restoranide klassis ülekaalukalt Eesti parimaks kuulutatud Dominici peakoka Allar Oeselja üks meelistoite. Seda armastab ta ise süüa ning tarvitab restoraniköögis mitmel moel. Iseäranis hea, kui värske kala ujub retseptivõrku koduvetest.

Suure kalasümpaatia üle pole kuigivõrd imestada, sest Oeselg on pärit Saaremaalt Kuressaarest, kus kohalik kala oli koduköögis üks peategelasi. Siseveekalast pigem ei hoolitud, sest seda peeti n-ö liiga mudamaitseliseks – siiani kuulub Oeselja eelis võimalusel merest püütud kalale, erandiks vaid haug. Muidugi, kokakogemus, sellest 12 aastat Dominici köögis, on õpetanud, et mudase noodi saab ürtide, näiteks tüümiani, ja rohke sidrunimahlaga kenasti ära peita.