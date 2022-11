Hilissügisese kuurortlinna õhustik on suvise meluga võrreldes hoopis teistsugune: randa, parkidesse ja tänavaile on saabunud nauditav rahu. Et raagus puud avavad linnaruumi hoopis teistmoodi, toovad nähtavale ilmunud vaated esile paljude soojal ajal lehestiku varju jäänud majade arhitektuuri ilu.