NÄDALA KODU ⟩ Spikker toataime soetajale

Talvine aeg sunnib tubastesse oludesse, kuigi hing igatseb endiselt rohelust. Kõige lihtsam on kaamost peletada toataimede abil ning luua endale toimetamiseks mõnus keskkond. Taimed leevendavad stressi, rahustavad, niisutavad ja puhastavad õhku ning tekitavad emotsionaalset rahulolu. Kõik toataimed aga ei sobi kõigisse oludesse, mistõttu tuleb esmalt kindlaks teha, mida on meil taimedele pakkuda, et nad võimalikult kaua ja kenasti vastu peaksid. On ju nemadki elusolendid.