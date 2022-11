IKEA hiiglaslik jõulutäht toob Tallinna tänavatele pühade sära

«Aastate jooksul on saanud IKEA traditsiooniks valgustada pimedal ja külmal aastaajal Balti riikide pealinnu. IKEA korraldatud jõuluküsitlus näitab, et ligi kolmandik Eesti inimesi naudib jõulude ajal kõige enam tänavakaunistusi. Meie eesmärk on tuua rõõmu kohalikele elanikele ja valgustada erinevaid avalikke kohti üle Tallinna,» ütleb IKEA Eesti turu juht Marko Põder.

Särav jõulutäht on peaaegu 4-meetri kõrgune ning loodud ikoonilise IKEA STRÅLA lambivarju järgi. Hiiglaslikul jõulutähel nuppu vajutades saab kuulda ka luuletust, mis kirjeldab, milline on kodu kõla jõuluajal.

«Luuletus jutustab loo sellest, kuidas kõlab kodu jõulude ajal. See luuletus koosneb lihtsast koosviibimisest jõuluajal, küpsetamisest, hea ja parema maitsmisest, kingituste lahtipakkimisest ning mängimisest. Just kodu, sealne sigin-sagin ning lähedased on need, mida paljud meist jõulude ajal väga hindavad,» kirjeldab Põder. Ta julgustab kõiki möödujaid jõulutähel luuletuse nuppu vajutama.