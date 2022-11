Põlva noorpere kõhedast avastusest: ehmatas ikka ära küll!

Kristina (26) ja Aulis (29) on näinud aastaid vaeva, et ehitada Põlva maakonnas Kanepi vallas üles oma esimene kodu – Järve talu. See on olnud kahe väikese lapsega noorperele omaette väljakutse, sest kumbki pole ehitusega varem tegelenud. Kuna mõlemad on aga maal üles kasvanud ja nokitsemine ning leiutamine paarile väga meeldib, otsustati kõik nullist oma kätega valmis teha.

«Siinsamas järve ääres oli ka minu sünnikodu. Kuna kõik teised pereliikmed kolisid välismaale elama, jäi koht mulle. Otsustasime siis Aulisega siia enda kodu rajada,» selgitas Kristina. Tänaseks on noorpaar juba viis aastat innukalt ehitanud ning unistuste kodu on peaaegu valmis.

«Oleme proovinud võimalikult palju ise hakkama saada, aga vahel on ka abi vaja. Õnneks on meil toredad sõbrad ja sugulased, kes sellistel juhtudel abikäe ulatavad,» rääkis Kristina.

Korralik ehmatus

Kodu kaitsmiseks soetati kolm aastat tagasi nutikas suitsu- ja vingugaasiandur Nublu. See ost on läinud täielikult asja ette – anduri nutikus ja kiire reageerimine on päästnud kõige hullemast ja lausa kahel korral.