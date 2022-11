TALVEKS VALMIS ⟩ 7 kasulikku nõuannet, et vältida veesüsteemide kahjustusi

Ära unusta oma teist kodu

Soojusta vajadusel torustik

Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veetorustik ja veendu, et külm ei pääseks torustikule ligi. Soojusta torustik, kui see võib olla mõjutatud välistemperatuurist.

Niiskus ja tõmbetuul

Vaata veearvesti üle

Vesi peab liikuma

Kui torustik on juba külmumas ja seda pole võimalik koheselt soojustada, siis lühiajalise abinõuna võib jätta veekraani pisut lahti, et torustikus toimuks vee liikumine, mis vähendab torustiku läbikülmumise kiirust. Tegemist on lühiajalise hädaabinõuga.

Tuvasta külmaleke

Kui torustik on juba külmunud, siis tuleb tuvastada koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud. Kui tegemist ei ole ulatusliku läbikülmumisega, siis ohutute vahenditega alusta aeglaselt torustiku soojendamist. Näiteks on sobiv vahend selleks soojapuhur. Tasub olla aga ettevaatlik ja valmis, et jää sulades paisub ja võib põhjustada toru purunemist.