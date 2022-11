Hongkongi elanikkond kasvab metsiku kiirusega ning ega ruumi sinnakanti juurde ei tule. Paljud linna vaesemad elanikud on sunnitud elama tillukestes munitsipaalkorterites, kus võrdlemisi tühist pinda on sunnitud jagama ligikaudu 30 inimest.

Pisikesed koikud pakuvad vaid mõne meetri jagu ruumi. UNILAD kirjutab, et ühes Hongkongi munitsipaalkorteris on näiteks vaid 60 sentimeetri laiuse ja 170 sentimeetri pikkused ruumid, kuhu on paigutatud hammasrataste vahele jäänud. Elanikud on võrrelnud igale inimesele eraldatud koikut puusärkidega.