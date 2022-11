EKSPERT ⟩ Inflatsiooniga kõrvutades on kinnisvara juba odavnenud

«Üldise hinnatõusu näol on tegemist pöördumatu protsessiga. Pole mõtet loota, et ühel päeval saame taas hakata poest vorsti ostma 2019. aasta hinnaga. Inflatsioon on oma töö teinud, raha on odavam ja selles vaates on odavamad ka kõik asjad, mis maksavad täna sama hinda kui näiteks eelmisel kevadel,» nentis Meelis Ränk ning lisas, et inimeste ostujõu taastumine saab tulla ainult läbi sissetulekute suurenemise.