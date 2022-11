KAS NÕUSTUD ⟩ Loe, mida rahvas vannitoa puhul kõige tähtsamaks peab!

Kui 15 aastat tagasi ei kütnud A-energiaklassi segisti üldse kirgi, siis täna on see tõusnud Eestis nr 1 tähtsusega valikuks, tõi ta näiteks. Samuti on näha inimeste soovi vett säästa. «Vannitoas kulub 70 protsenti kogu kodu veetarbimisest ja sellest omakorda umbes 30 protsenti loputatakse sõna otseses mõttes otse alla, sest inimene käib keskmiselt 5 korda päevas tualetis,» rääkis Orav.

Uuring tõi välja, et just Baltikumi inimestele on tähtis, et vannituba oleks kvaliteetne ja kestaks kaua. «Eriti tähtsaks nimetasid seda Eesti ja Leedu inimesed – mõlemad võrdselt 86 protsenti, samas arvas nii vaid 71 protsenti norralastest ja 74 protsenti taanlastest. Kuna vannituba sisustatakse keskmiselt 2 korda elus, siis rajatakse see pikkadeks aastateks ja on arusaadav, et vastupidavus on tähtis,» nentis Orav.