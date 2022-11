PILT SELGEKS ⟩ Millist kodu vajab kärgpere?

See ei pea muidugi nii minema. Enamik kärgperesid on siiski sellised, kus kõik saavad ühtseks ning suurel elamispinnal elataksegi kui üks pere. Samuti on lahenduseks korter või maja, milles saab tekitada erinevaid tsoone mitme pere lastele.

Kas kõigil peab olema oma tuba?

See küsimus nõuab kindlasti tähelepanu. Igal pereliikmel peab olema oma „pesa“, kuid kas see peab olema just oma tuba, on arutelu koht. Kogemus näitab, et siin ei ole õiget või vale vastust.

Ratsionaalselt mõeldes ei pea igaühel oma tuba olema, kuid kodu on pelgupaik, kus kõigil peab olema oma koht ja kus on hea olla. Seetõttu võiks ruumilahendusi kaaludes kõikide osapoolte, sh ka lastega, läbi arutada mis on kellegi ootused. Tasub mõelda, kui palju ja millal neid tube kasutatakse.

Kas toal võiks olla mitu funktsiooni?

Kärgperedes ei ole võõras see, et laps elab mingi aeg oma ema ja siis isa juures, mis omakorda võib tähendada, et tuba, mis on lapsele mõeldud, on osa ajast kasutamata. Kuigi tegemist on loomulikult lapse oma toaga, võib ruumil olla mitu otstarvet. Näiteks võib see vahepeal olla kodukontor.